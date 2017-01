WDR 11:55 bis 12:45 Dokusoap Pinguin, Löwe & Co. Geschichten aus dem Zoo Münster Leopard Marun wird an seinem bösartigen Tumor operiert / Löwe Grivius wird kastriert / Kakerlaken und Ratten D 2006 Stereo Untertitel Live TV Merken Leopard Marun wird heute an seinem bösartigen Tumor operiert. Anschließend kommt noch ein Raubtier unters Messer: Der pubertierende Löwe Grivius. Er wird kastriert, damit er später gemeinsam mit seinen Schwestern in einem anderen Zoo eine neue Heimat finden kann. Und diese Tiere sollen gar nicht im Zoo leben: Kakerlaken und Ratten. Ihnen rückt heute der Schädlingsbekämpfer auf Pelz und Panzer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pinguin, Löwe & Co.