WDR 07:20 bis 08:20 Magazin Planet Wissen Fast neu und schon kaputt - Das kurze Leben der Elektrogeräte Fast neu und schon kaputt - Das kurze Leben der Elektrogeräte D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Zufall oder Absicht: wieso geben neuerdings Elektrogeräte viel schneller den Geist auf als früher? Eine Frage, die Stefan Schridde bereits seit vier Jahren umtreibt. Sein Verdacht nach langer Spurensuche: Dahinter steckt System. Die Hersteller nehmen schon bei der Planung der Produkte offensichtliche Schwachstellen billigend in Kauf. Da ist das Handrührgerät, dessen Zahnräder aus Kunststoff sich gegenseitig abfräsen. Oder der Pürierstab, der nach nur einer Minute Betrieb schon zu schmelzen beginnt. Oder die elektrische Zahnbürste, bei der sich der Akku nicht tauschen lässt. Jeder von uns kennt das. Wollen die Hersteller damit etwa ihre Verkaufszahlen ankurbeln? Was können Verbraucher tun? Es gibt einige Ursachen für dieses Phänomen und erste Forschungsergebnisse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jo Hiller Originaltitel: Planet Wissen

