RTL Passion 03:05 bis 03:30 Familienserie Alles was zählt Classics D 2011 2017-01-07 06:00

Annette fürchtet, von Tom schwanger zu sein und Ingo für immer verloren zu haben. Doch der verzeiht ihr - allerdings ohne etwas von Annettes Befürchtung zu wissen. Nur ihr merkwürdiges Verhalten gibt Ingo Rätsel auf, und schließlich beschleicht ihn ein schrecklicher Verdacht: Annette hat echte Gefühle für Tom. Während Ben nervös dem Prozess entgegenfiebert, befürchtet Isabelle, dass sie Katja in ernste Gefahr gebracht hat. Um sich von dem schlechten Gewissen zu befreien, schreibt sie einen anonymen Brief, damit Katja befreit wird. Doch als sie mitbekommt, wie sehr Ben sich auf seine Zukunft mit Katja freut, schwinden Isabelles Skrupel. Richard ist von Claudias Einzug völlig überrumpelt, versucht aber, sich dies nicht anmerken zu lassen. Simone sitzt indes alleine in der Villa und ihr wird bewusst, wie einsam sie ist. Sie entschließt sich, mithilfe ihres Jugendfreundes Ferdinand von Wahlen dagegen anzukämpfen. In Richard kocht die Eifersucht hoch, was Simone zufrieden zur Kenntnis nimmt.

Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) André Dietz (Ingo Zadek) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Gudrun Scheerer Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser