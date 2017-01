RTL Passion 01:30 bis 02:20 Serien Dance - Der Traum vom Ruhm Ein Kuss mit Folgen E 2002 Merken Juan, Cristóbal und Gaspar gehen zusammen aus. Dabei stoßen sie in einem Nachtclub auf Diana und Christina, die sich intensiv küssen. Als sich herausstellt, dass sich die beiden nur geküsst haben, um aufdringliche Männer abzuwimmeln, ist es zu spät: Das Gerücht, die beiden seien ein lesbisches Paar, macht bereits die Runde. Unterdessen sind die Schüler äußerst angespannt: Sie müssen für Juans Unterricht ein Lied schreiben, und dann wird auch noch die Aufführung von "Cabaret" vorverlegt, so dass sie rund um die Uhr proben müssen. Auch Adela hat Schwierigkeiten mit dem engen Terminplan: Sie fühlt sich dem Ganzen nicht gewachsen und verfällt wieder dem Alkohol... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alfonso Lara (Juan Taberner) Miguel Ángel Muñoz (Roberto 'Rober' Arenales) Beatriz Luengo (Dolores 'Lola' Fernandez) Mónica Cruz (Silvia Jauregui) Silvia Marty (Ingrid Munoz) Lola Herrera (Carmen Arranz) Beatriz Rico (Diana de Miguel) Originaltitel: Un Paso Adelante Regie: Jesus del Cerro, Juanma R. Pachòn Drehbuch: Daniel Ecija, Pilar Nadal