RTL Passion 22:40 bis 23:05 Daily Soap Alles was zählt D 2016 2017-01-03 04:20 Jenny lässt Deniz zunächst über ihre wahren Absichten im Dunkeln. Dieser geht weiter davon aus, dass sie ein Eishockeyteam planen. Erst als es zu einer direkten Konfrontation mit Richard kommt, offenbart Jenny ihren wahren Plan: Einen eigenen Eislaufkader aufzubauen. Nach einem ersten Schock-Moment steht Deniz voll und ganz hinter seiner Partnerin. Marie ist wütend über die sexuelle Nötigung des BDE-Funktionärs. Doch sie kann nichts dagegen tun. Wer würde ihr schon glauben? Doch nachdem sie Hilfe von völlig unerwarteter Seite erhält, ist eine Zukunft als Eisläuferin endlich wieder in greifbarer Nähe. Vanessa stellt erstaunt fest, dass sich ihre Prioritäten verschoben haben. Sie geht in ihrer Mutterrolle auf und will den beruflichen Einstieg noch verschieben. Bis Thomas ihr ein unwiderstehliches Angebot macht. Blöd nur, dass Christoph im Zentrum gerade ganz schlecht abkömmlich ist. Schauspieler: Jörg Rohde (Ben Steinkamp) André Dietz (Ingo Zadek) Kaja Schmidt-Tychsen (Jenny Steinkamp) Cheyenne Pahde (Marie Schmidt) Franziska Benz (Michelle Bauer) Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Originaltitel: Alles was zählt