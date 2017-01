RTL Passion 17:55 bis 18:40 Serien Mistresses Zurück in die Zukunft USA, GB 2014 2017-01-07 14:55 Merken Joss bereitet ihre Verlobungsfeier vor - während Scott eine Überraschung in Planung hat. Karen hat Angst vor den Ergebnissen ihrer Tests. Und Savi trifft eine Entscheidung, die für die vier Freundinnen weitreichende Folgen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alyssa Milano (Savannah "Savi" Davis) Rochelle Aytes (April Malloy) Yunjin Kim (Karen Kim) Jes Macallan (Josslyn Carver) Jason George (Dominic Taylor) Brett Tucker (Harry Davis) Ricky Whittle (Daniel Zamora) Originaltitel: Mistresses Regie: John Scott Drehbuch: K.J. Steinberg Kamera: Derick Underschultz Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 6