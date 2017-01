RTL Passion 15:05 bis 15:30 Daily Soap Unter uns D 2016 2017-01-03 22:15 Merken Ute und Till nähern sich in Evas Abwesenheit zaghaft wieder an, als Ute Hilfe beim Aufbau der neuen Babymöbel braucht. Auch wenn Ute nicht mehr gegen Eva intrigieren will, hofft sie doch noch immer, dass Till sich irgendwann aus freien Stücken für sie und ihr Kind entscheiden wird. Doch Utes Liebeswünsche geraten in den Hintergrund, als sie einen beunruhigenden Anruf ihrer Ärztin bekommt. Irgendwas scheint mit dem Baby nicht in Ordnung zu sein... Robert ist nach Valentins Geständnis geschockt. Als Valentin ihm dann auch noch gesteht, sogar Chef der Gang gewesen zu sein, die Robert zusammengeschlagen hat, weist Robert ihn in einer Mischung aus Entsetzen, Wut und tiefer Enttäuschung ab. Valentin nimmt das hin, konnte er doch kaum mit einer anderen Reaktion rechnen. Dennoch verspürt er Erleichterung, da er Robert nicht mehr anzulügen braucht. Während Robert auch vor Irene keine Entschuldigung für Valentins Verhalten zulässt, erfährt Andrea von dem Geständnis ihres Sohnes... Bambi ist tief enttäuscht, dass Sina das Forschungsprojekt bei Prof. Dr. Hütte einem zweiten Kind vorzieht. Sauer hält er ihr vor, karrieregeil zu sein woraufhin sie im Streit auseinandergehen. Während Bambi von Easy zum Nachdenken gebracht wird, wirbt Irene bei Sina zumindest für Verständnis für Bambis Wunsch. Können sich die beiden Streithähne doch noch auf eine gemeinsame Zukunfts- und Familienplanung einigen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Petra Blossey (Irene Weigel) Isabell Hertel (Ute Fink) Lars Steinhöfel (Easy Winter) Ben Ruedinger (Till Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Claudelle Deckert (Eva Wagner) Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Originaltitel: Unter uns