RTL Passion 13:50 bis 14:15 Daily Soap Verbotene Liebe Classics D 2004 2017-01-03 05:10 Merken Völlig in sich gekehrt kommt Cecile an Johannes' Seite von der Beerdigung ihrer Eltern zurück nach Königsbrunn. Leonard, der sie dort sehnsüchtig erwartet, muss erkennen, dass Cecile ihm aus dem Weg geht. Erst, als sie erfährt, dass Leonard wieder auf dem Schloss lebt und deshalb völlig überreagiert, erreicht Leonard sie mit seinen tröstenden Worten. Doch seine Hoffnung auf eine weitere Zukunft mit Cecile wird zerstört, als diese den letzten Wunsch ihrer Mutter erfüllen möchte und die Affäre mit ihm beendet. Nico ist wütend über die Vorwürfe, die Andi ihr bezüglich ihrer Familie und ihres eigenen Verhaltens macht. Dennoch will sie Andi von Johannes' Ehrlichkeit überzeugen, indem sie zwischen Arno und Johannes zu vermitteln sucht. Als sie Andi berichtet, dass Johannes sich für Brandnerbau einsetzen wird, scheint die Welt oberflächlich wieder in Ordnung. Doch als Nico sich wegen eines Kommentars von Andi über verwöhnte, reiche Menschen angegriffen fühlt, muss sie sich anhören, dass das viele Geld ihres Vaters sie verändert. Als David erfährt, dass er Charlie die Geschäftsleitung der Kneipe vor der Nase weggeschnappt hat, bietet er ihr an, als Kellnerin bei ihm zu arbeiten. Charlie sagt zu und fühlt sich bei ihrer neuen Arbeit schon bald heimisch. Als sie jedoch eine eigenmächtige Entscheidung über eine größere Bestellung macht, gerät sie mit David aneinander und reagiert über. Erst, als David bemerkt, dass Charlie genau den richtigen Riecher hatte, bietet er ihr mit schlechtem Gewissen die geteilte Geschäftsführung an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verbotene Liebe Classics