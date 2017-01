RTL Passion 12:05 bis 12:30 Familienserie Alles was zählt Classics D 2011 2017-01-03 03:30 Merken Ingo verlangt von Annette eine Erklärung für ihr Verhalten, und Annette gesteht Ingo, dass sie schwanger ist und glaubt, dass Tom der Vater sein könnte. Ingo ertränkt überfordert seinen Frust im Alkohol und lässt tief verletzt seine Wut über die gesamte Situation an Toms Bulli aus. Während Katja im Container zunehmend verzweifelt, da ihre Hilferufe nach wie vor nicht gehört werden, wächst in Ben die Sorge um Katja. Obwohl sie angeblich im Urlaub ist, wundert es Ben, dass sich Katja weder bei ihm noch bei ihrer Familie gemeldet hat. Doch Ben lässt sich zunächst von Claudia beruhigen, die sicher ist, dass es Katja gut geht. Deniz und Roman planen, nach ihrer Versöhnung gemeinsam in den Urlaub zu fahren, und Florian freut sich auf die sturmfreie Bude und die Zweisamkeit mit Franziska. Als Florian jedoch seinen Aushilfsjob als Fassadenstreicher verliert, kündigt Florians Vater den Deal und zitiert seinen Sohn zurück nach Gunzenhausen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) André Dietz (Ingo Zadek) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Gudrun Scheerer Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser