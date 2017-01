RTL Passion 07:15 bis 08:05 Serien Dance - Der Traum vom Ruhm Sprung ins Ungewisse E 2002 Merken Juan trommelt seine alte Band zusammen, um wieder Musik zu machen. Seine Kollegen überhäufen ihn deshalb jedoch mit Spott und Hohn und organisieren ein Konzert in der Aula, um ihn völlig bloßzustellen. Wider Erwarten wird der Gig jedoch ein Riesenerfolg der für Juan dennoch schmerzhaft endet: Keiner fängt ihn auf, als er sich in bester Stage Dive Manier von der Bühne schmeißt. Silvia stellt Roberto zur Rede: Sie vermutet, dass er fremdgeht und hat damit recht. Reumütig gibt Roberto seine Affäre zu. Unterdessen vermisst Lola ihre Mutter und wird deshalb immer depressiver, während sich Marta und Pedro endlich näherkommen und ihre erste gemeinsame Nacht miteinander verbringen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alfonso Lara (Juan Taberner) Miguel Ángel Muñoz (Roberto 'Rober' Arenales) Beatriz Luengo (Dolores 'Lola' Fernandez) Mónica Cruz (Silvia Jauregui) Silvia Marty (Ingrid Munoz) Lola Herrera (Carmen Arranz) Beatriz Rico (Diana de Miguel) Originaltitel: Un Paso Adelante Regie: Jesus del Cerro, Juanma R. Pachòn Drehbuch: Daniel Ecija, Pilar Nadal

