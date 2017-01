RTL Passion 06:00 bis 06:25 Daily Soap Unter uns Classics D 2004 2017-01-07 05:05 Merken Anna und Ole leugnen vor Schuldirektor Meschede zunächst, dass sie ein Paar sind. Als Ole seiner Tochter Jill zu Unrecht vorwirft, ihn und Anna verraten zu haben, ist diese so verletzt, dass sie die beiden nun tatsächlich verrät. Somit können auch Ole und Anna nicht länger lügen. Ariane organisiert sich über den Pharmavertreter neue Amphetamine, mit deren Hilfe sie vor ihrer Familie wieder als perfekte Übermutter glänzen kann. Doch die Wirkung hält so lange vor, dass sie nicht schlafen kann. Sie sieht sich gezwungen, am nächsten Morgen weitere Pillen zu nehmen. Björn will Malte auf Biegen und Brechen von seiner neuen, lockeren und unbeschwerten Lebenseinstellung überzeugen. Mit seinem unsensiblen, ignoranten und selbstgefälligen Verhalten beschwört Björn ungewollt einen heftigen Streit mit Malte herauf. Dabei wird Malte so verletzend, dass Björn beschließt, auszuziehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christiane Maybach (Margot Weigel) Jane Hempel (Sophie Himmel) Holger Franke (Wolfgang Weigel) Petra Blossey (Irene Weigel) Janis Rattenni (Anna Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Isabell Hertel (Ute Weigel) Originaltitel: Unter uns Classics