MTV 21:20 bis 22:15 Dokusoap Ex on the Beach GB Merken Jordans und Megans Zukunft ist wirklich zweifelhaft. Rogan ist sich seiner Sache mit Ali sicher, und die Bewohner der Villa feiern den letzten Tag im Paradies mit einer Strandparty. Doch es dauert nicht lange, bis der Abend im Chaos endet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ex on the Beach Altersempfehlung: ab 12