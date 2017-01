Privatdetektiv Harry Angel (Mickey Rourke) erhält den Auftrag, einen einstmals erfolgreichen Sänger aufzuspüren. Sein Auftraggeber ist der Teufel höchstpersönlich. Was als routinemäßige Detektivarbeit für Harry Angel beginnt, schlägt langsam um in ein okkultes Horrorszenario. Ein beklemmender und brillant fotografierter Psycho-Thriller mit Mickey Rourke und Robert De Niro in den Hauptrollen. In Google-Kalender eintragen