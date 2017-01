kabel1 classics 19:25 bis 20:15 Actionserie Drei Engel für Charlie Folge: 30 Engel im Zirkus USA 1977 16:9 HDTV Merken Charlies Engel sollen einem Zirkus wieder auf die Beine helfen, der kurz vor dem Bankrott steht, weil er von seltsamen "Unfällen" heimgesucht wird. Der Direktor wendet sich an die drei, die wieder einmal in exotische Rollen schlüpfen müssen, um im Zirkus unerkannt zu bleiben: Sie treten als Motorradartistin, als Nichte des Clowns und als Assistentin des Messerwerfers in Erscheinung. Und schon bald haben sie einen Verdacht, wer der unbekannte Saboteur sein könnte ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jaclyn Smith (Kelly Garrett) Kate Jackson (Sabrina Duncan) Cheryl Ladd (Kris Munroe) David Doyle (John Bosley) James Darren (David Barzak) Charles Tyner (Anton Tarloff) Denny Miller (Helmut Klaus) Originaltitel: Charlie's Angels Regie: Allen Baron Drehbuch: Robert Janes Kamera: Richard L. Rawlings Musik: Jack Elliott, Allyn Ferguson Altersempfehlung: ab 12