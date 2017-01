kabel1 classics 11:45 bis 12:40 Actionserie Drei Engel für Charlie Folge: 28 Nur Engel sind schöner USA 1977 16:9 HDTV Merken Auf einem Schönheitswettbewerb, der Wahl zur "Miss Chrysantheme", werden die Teilnehmerinnen von einem Unbekannten mit gemeinen Drohungen erschreckt. Mehrere Kandidatinnen ziehen daraufhin ihre Teilnahme zurück. Der Initiator der Wahl, der um seine Veranstaltung fürchtet, wendet sich an die Engel - und die finden schon bald heraus, dass ein reicher Texaner seine Hände im Spiel hat. Um seiner Tochter beste Chancen beim Wettbewerb zu sichern, lässt er sich so einiges einfallen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jaclyn Smith (Kelly Garrett) Kate Jackson (Sabrina Duncan) Cheryl Ladd (Kris Munroe) David Doyle (John Bosley) Burton Gilliam (Ulmer) Richard Kelton (Hubie) Jack Knight (Ben Pawl) Originaltitel: Charlie's Angels Regie: John D.F. Black Drehbuch: John D.F. Black Kamera: Richard L. Rawlings Musik: Jack Elliott, Allyn Ferguson Altersempfehlung: ab 6