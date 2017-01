kabel1 classics 05:25 bis 07:20 Musikfilm Center Stage USA 2000 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Zwölf junge Tänzer haben nur ein Ziel: Sie möchten von der American Ballet Company aufgenommen werden. Ein Jahr lang haben sie Zeit, sich auf das entscheidende Vortanzen vorzubereiten und trainieren gemeinsam bis zur Erschöpfung. Intrigen, persönliche Erfahrungen und Liebeleien gehören zur Tagesordnung. Egal, wie das Vortanzen endet: Für keinen wird das Leben danach wieder so sein wie früher ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amanda Schull (Jody) Zoe Saldana (Eva) Susan May Pratt (Maureen) Peter Gallagher (Jonathan) Donna Murphy (Juliette) Ethan Stiefel (Cooper) Ilia Kulik (Sergei) Originaltitel: Center Stage Regie: Nicholas Hytner Drehbuch: Carol Heikkinen Kamera: Geoffrey Simpson Musik: George Fenton Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Tennis

Tennis

Eurosport 04:00 bis 08:00

Seit 140 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 50 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 50 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 50 Min.