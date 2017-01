RTL Plus 22:40 bis 23:30 Krimiserie Im Namen des Gesetzes Doppelmord D 1999 Merken In einem verlassenen Waldstück stoßen zwei Hobbyschatzsucher auf den nackten Leichnam einer Frau um die Vierzig. Sie wurde erwürgt, eine Sexualstraftat scheint aber nicht vorzuliegen. Die Tote ist Anna Jacobson, Chefin einer Schmuckboutiquenkette, die von ihrem Ehemann und Geschäftspartner bereits als vermißt gemeldet war. Im Auto der Toten finden sich Fingerabdrücke von Heiner Saalbach, der vor 15 Jahren wegen Mordes verurteilt wurde, und der als Freigänger kurz vor seiner endgültigen Haftentlassung steht. Bei der Vernehmung durch Kehler und Bongartz liefert der kultivierte Mann eine plausible Erklärung für seine Fingerabdrücke. Er habe der ihm unbekannten Frau nach einem heftigen Ehestreit beigestanden. Auch die Angestellten berichten von häufigen Auseinandersetzungen zwischen Anna und deren Mann Pierre. Als Pierre über Nacht mit den wertvollsten Diamanten verschwindet, steht der Hauptverdächtige fest. Doch der Flüchtige kann im letzten Moment gestellt werden. Er beteuert seine Unschuld. Da stoßen die Ermittler auf eine weitere Anna Jacobson mit identischen Personalien. Die wirkliche Identität der Ermordeten wird durch ein Klassenfoto klar. Es ist Betty Weller, die vor 15 Jahren angeblich einem Mord zum Opfer gefallen sein soll. Für diese Tat wurde Heiner Saalbach verurteilt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolfgang Bathke (Stefan Kehler) Max Gertsch (Ralf Bongartz) Britta Schmeling (Charlotte Glaser) Henry Van Lyck (Gerhart Lotze) Klaus Schindler (Dr. Duhler) Rainer Winkelvoss (Hermann Wagner) Elisabeth Niederer (Anna Jacobson) Originaltitel: Im Namen des Gesetzes Regie: John Delbridge Drehbuch: Georg Marioth Musik: Rainer Oleak