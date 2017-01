Super RTL 22:20 bis 00:25 Fantasyfilm Aquamarin - Die vernixte erste Liebe USA, AUS 2006 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Das Leben kann wirklich ungerecht sein: Da sitzen die schüchterne Claire und ihre beste Freundin Hailey im wunderschönen Capri Beach Club von Claires Großeltern und der attraktive Rettungsschwimmer Raymond, den die beiden anhimmeln, würdigt sie nicht eines einzigen Blickes. Damit aber nicht genug, wirkliche Sorgen haben die Mädchen, weil Haileys Mutter einen Job in Australien angenommen hat und die beiden Freundinnen ihre letzten gemeinsamen Tage verbringen. Hailey soll mit ihrer Mutter ans andere Ende der Welt ziehen, dabei können sich die beiden ein Leben ohne die jeweils andere kaum vorstellen. Sie hoffen bis zum letzten Moment, dass sich der Umzug noch irgendwie verhindern lässt. Und das Wunder geschieht: Nach einem nächtlichen Unwetter wird die Meerjungfrau Aquamarin in den Pool des Beach Clubs gespült! Und so unfassbar das auch ist, Aquamarin, ein hübsches, blondes Mädchen, dass statt zwei Beinen einen blau schimmernden Meerjungfrauschwanz hat, verspricht den Mädchen die Erfüllung eines Wunsches, wenn sie ihr helfen, Aquamarins Vater innerhalb von drei Tagen zu beweisen, dass es wahre Liebe gibt. Der Wunsch der Mädchen steht natürlich fest: Hailey soll nicht nach Australien gehen müssen. Der Plan steht. Und das Objekt der Begierde ist auch schnell gefunden: Raymond. Dem müssen die Mädchen jetzt eigentlich nur noch klar machen, dass er in Aquamarin verliebt ist... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emma Roberts (Claire) Joanna Levesque (Hailey) Sara Paxton (Aquamarine) Jake McDorman (Raymond) Arielle Kebbel (Cecilia) Claudia Karvan (Ginny) Bruce Spence (Leonard) Originaltitel: Aquamarine Regie: Elizabeth Allen Drehbuch: John Quaintance, Jessica Bendinger Kamera: Brian J. Breheny Musik: David Hirschfelder