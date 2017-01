Super RTL 20:15 bis 22:20 Liebesfilm Tage wie dieser... USA 1996 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Melanie Parker ist erfolgreiche Architektin und alleinerziehende Mutter. Ihr Alltag ist eine ständige Herausforderung, da sie Kind und Arbeit unter einen Hut bringen muss und die Grenze der Belastbarkeit erreicht hat. Da trifft die New Yorkerin zufällig auf den Journalisten Jack Taylor, der seit seiner Scheidung ebenfalls allein für sein Kind sorgen muss. Die beiden verbringen gemeinsam mit ihren Kindern einen Tag zusammen und erkennen, dass sie wie füreinander geschaffen sind. Ob die beiden nach diesem magischen Tag zueinander finden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michelle Pfeiffer (Melanie Parker) George Clooney (Jack Taylor) Amanda Peet (Celia) Mae Whitman (Maggie Taylor) Alex D. Linz (Sammy Parker) Charles Durning (Lew) Jon Robin Baitz (Mr. Yates Jr.) Originaltitel: One Fine Day Regie: Michael Hoffman Drehbuch: Ellen Simon, Terrel Seltzer Kamera: Oliver Stapleton Musik: James Newton Howard Altersempfehlung: ab 6