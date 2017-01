Super RTL 12:05 bis 12:35 Trickserie Inspector Gadget Die doppelte Sophie / Gadget ist verliebt CDN, USA 2014 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Titus möchte das Hauptquartier von Dr. Kralle in Chaos versetzen und stellt dafür eine Klonkopie von Sophie her. Wird der Schwindel auffliegen? 2. Geschichte: Die MAD-Agentin Diva Deckname hat sich einen perfiden Plan ausgedacht. Mithilfe eines speziellen Zauberparfums möchte sie den Top-Agenten dieser Welt all ihre Geheimnisse entlocken. Auch auf die Geheimnisse von Inspector Gadget hat sie es abgesehen und verabredet sich mit ihm am Valentinstag. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Inspector Gadget Altersempfehlung: ab 6