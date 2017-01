Super RTL 08:50 bis 09:20 Trickserie Oddbods Monster von Oddsville / Teddy / Kopflos USA 2015 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Newt, Jeff und Zee schauen zusammen einen Gruselfilm an. Plötzlich werden sie von Pogo in einem Monsterkostüm überrascht und flüchten. Pogo treibt seine Späße mit ihnen, bis Bubbles sich der Sache annimmt und das Monster einfangen will. Sie ist ihm mit ihrer Dronenkamera auf der Spur. Als sie das Monster schließlich fängt, sperrt sie es in einen Käfig. Nun will Pogo sich aus dem Kostüm befreien, doch der Reißverschluss klemmt... 2. Geschichte: Fuse findet beim Flohmarktverkauf sein altes Kuscheltier wieder. Vor den anderen will er seine Freude aber nicht zeigen und verkauft seinen alten Freund. Das bereut er bald bittlerlich und tut alles, um sein Kuscheltier wieder zu bekommen. 3. Geschichte: Bei einem nächtlichen Ausflug zerstört Fuse aus Versehen eine Statue vor Bubbles Haus. Er versucht, sein Missgeschick zu verheimlichen. Doch Pogo sieht ihn dabei und gemeinsam mit Bubbles spielen sie Fuse ein paar Streiche, sodass er am Ende denkt, die Statue verfolgt ihn. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Oddbods Altersempfehlung: ab 6

