Super RTL 07:30 bis 08:00 Trickserie Caillou Eins, Zwei, Bumm! / Auf in den Wald / Malermeister Caillou / Caillous Erntedankfest CDN 2010 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Ein Gewitter naht. Caillou hat Angst. Da hat Papa eine Idee. Er erklärt Caillou, wie man selber herausfindet, ob das Gewitter bald aufhört. Man muss nur die Sekunden zwischen den Donnerschlägen zählen. Da plötzlich macht Caillou das Gewitter Spaß! 2. Geschichte: Caillou macht mit Miss Martin, Clementine und Leo einen Ausflug in die Natur. Er isst Beeren und begegnet einem Berg mit Füßen, der sich sehr schnell als Schildkröte entpuppt. 3. Geschichte: Weil Caillou Papi nicht beim Hausanstrich helfen darf, streicht er kurzerhand Rosies Puppenhaus. Das geht so lange gut, bis Gilbert auftaucht! 4. Geschichte: Es ist ein herrlicher Tag. Eigentlich möchte Caillou draußen spielen. Doch da Thanksgiving ist, muss er drinnen bei der Vorbereitung für das Fest helfen. Das ist zunächst langweilig, bis Caillou merkt, wie schön es sein kann, mit der Familie etwas gemeinsam zu machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Caillou

Jetzt im TV Tennis

Tennis

Eurosport 04:00 bis 08:00

Seit 227 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 137 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 137 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 137 Min.