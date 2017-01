Super RTL 05:55 bis 06:30 Trickserie Benjamin Blümchen Benjamin Blümchen und das Nilpferdbaby D 2002 Stereo HDTV Live TV Merken Im Zoo hat es Nachwuchs gegeben. Damit das Nilpferdbaby auch Platz hat, muss das Becken vergrößert werden. Durch den Baulärm fühlt sich aber der Nachbar Baron von Zwiebelschreck gestört. Mit Hilfe des Bürgermeisters kann er die Bauarbeiten stoppen. Doch Benjamin und die Zootiere bauen nun selbst weiter. Völlig verärgert lässt der Baron Pfähle in das Flüsschen rammen, um so den Wasserzufluss zu stoppen. Eines hat der Baron aber nicht bedacht: Durch diese Aktion wird sein eigenes Grundstück unter Wasser gesetzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Benjamin Blümchen Regie: Gerhard Hahn Drehbuch: Elfie Donnelly, Ulli Herzog, Klaus-P. Weigand