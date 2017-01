sixx 04:30 bis 05:10 Serien One Tree Hill Unter Beobachtung USA 2012 16:9 Neue Folge Merken Alex beschließt, die von Chris Keller empfohlene Tournee nicht wahrzunehmen. Chase versteht die Welt nicht mehr. Unterdessen verzweifelt Julian daran, dass niemand Interesse an seinem Studio zeigt. Doch wie aus dem Nichts meldet sich der Produzent einer TV-Serie und zeigt Interesse an der Nutzung des Studios. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bethany Joy Lenz (Haley James Scott) Sophia Bush (Brooke Davis) Austin Nichols (Julian Baker) Robert Buckley (Clayton Evans) Shantel VanSanten (Quinn James) Jackson Brundage (James Lucas Scott) Lee Norris (Marvin 'Mouth' McFadden) Originaltitel: One Tree Hill Regie: Paul Johansson Drehbuch: Mark Schwahn, Lenn K. Rosenfeld, Johnny Richardson