Pro7 MAXX 04:35 bis 05:15 SciFi-Serie Earth: Final Conflict Entführt USA 1998 Merken Da'an hält einen öffentlichen Vortrag und wird dabei von Angehörigen einer Armee-Einheit entführt, die so Informationen über den Verbleib vermisster Kameraden erzwingen will. Die Taelon-Synode, der Da'an angehört, will sich aber nicht erpressen lassen und beschließt, Da'an zu opfern. Dieser fügt sich in sein Schicksal, aber Boone und auch Sandoval wollen ihren Freund nicht so einfach aufgeben und kämpfen um sein Leben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Kilner (William Boone) Lisa Howard (Lili Marquette) David Hemblen (Jonathan Doors) Von Flores (Ronald Sandoval) Richard Chevolleau (Marcus 'Augur' Deveraux) Leni Parker (Da'an) Nigel Bennett (Major Raymond MacIntire) Originaltitel: Earth: Final Conflict Regie: David Warry-Smith Drehbuch: Malcolm Macrury, Gene Roddenberry Musik: Micky Erbe, Maribeth Solomon Altersempfehlung: ab 12