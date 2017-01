Pro7 MAXX 19:45 bis 20:15 Trickserie Family Guy Folge: 12 Kohle ohne Ende USA 2000 2017-01-04 14:25 Merken Um sich endlich eine sündhaft teure Prada-Handtasche leisten zu können, jobbt Meg als Kellnerin. Ihr kleiner Bruder Stewie muss sie zur Arbeit begleiten. Schon bald bemerkt Meg, dass sie saftige Trinkgelder bekommt, weil die Gäste sie für Stewies Mutter halten - eine Tatsache, die sie natürlich sofort schamlos ausnutzt. Zumindest so lange, bis ihr die Sozialarbeiterin Sandy auf die Schliche kommt und das Kind wegnimmt. Peter und Lois sind entsetzt, als sie davon erfahren! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Family Guy Regie: Jack Dyer, Peter Shin, Roy Allen Smith Drehbuch: Seth MacFarlane, David Zuckerman, Mike Barker, Matt Weitzman, Alex Borstein, Andrew Gormley, Mike He Musik: Walter Murphy Altersempfehlung: ab 12