Pro7 Fun 21:55 bis 23:35 Actionfilm Welcome to the Jungle USA 2003 2017-01-07 16:9 HDTV Kopfgeldjäger Beck (Dwayne "The Rock" Johnson) träumt vom eigenen Restaurant in Los Angeles. Doch zuvor muss er für seinen Boss noch schnell dessen missratenen Filius Travis (Seann William Scott), einen selbsternannten Schatzsucher, aus dem Dschungel von Amazonien bergen. Das gestaltet sich schwieriger als erwartet, weil Travis erstens keinerlei Lust zeigt, dem Ruf von Papi freiwillig zu folgen, und zweitens der undurchsichtige Geschäftsmann Hatcher (Christopher Walken) ganz eigene Pläne mit dem Jüngling hat.

Wrestling-Star "The Rock" und Teeniefilm-Aushängeschild Seann "Stifler" Scott sind ein glänzend gelauntes Buddy-Team auf den Spuren von "Indiana Jones" in diesem Actionabenteuer von Regisseur Peter Berg ("Very Bad Things"). Schauspieler: Dwayne "The Rock" Johnson (Beck) Seann William Scott (Travis) Christopher Walken (Hatcher) Rosario Dawson (Mariana) Ewen Bremner (Declan) Jon Gries (Harvey) Bill Lucking (Walker) Originaltitel: The Rundown Regie: Peter Berg Drehbuch: R. J. Stewart, James Vanderbilt Kamera: Tobias A. Schliessler Musik: Harry Gregson-Williams Altersempfehlung: ab 16