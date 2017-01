sixx 20:15 bis 21:10 Krimiserie Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen Die Überfahrt USA 2009 2017-01-03 02:25 16:9 Dolby Digital HDTV Wieder da Merken Im versiegelten Maschinenraum eines Ozeanliners, der seit 1966 außer Dienst gestellt ist, wird die Leiche von Darcy Curtis entdeckt. Die Ermittler nahmen damals an, sie sei über Bord gesprungen. Jetzt stellt sich heraus, dass Darcy ermordet wurde. Die Reise geht in eine Zeit, als romantische Dampferfahrten allmählich durch Flüge ersetzt wurden, und in der fest gefügte Vorstellungen, wie man zu leben habe, durch die heraufdämmernde sexuelle Revolution ins Wanken gerieten ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Det. Lilly Rush) Danny Pino (Det. Scott Valens) John Finn (Lt. John Stillman) Jeremy Ratchford (Det. Nick Vera) Thom Barry (Det. Will Jeffries) Erin Chambers (Darcy Curtis) Tracie Thoms (Kat Miller) Originaltitel: Cold Case Regie: Alex Zakrzewski Drehbuch: Taylor Elmore Kamera: Donald E. Thorin jr. Musik: Michael A. Levine Altersempfehlung: ab 6