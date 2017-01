sixx 19:20 bis 20:15 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Was wäre, wenn ... USA 2012 2017-01-04 12:00 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Was wäre, wenn man sich anders entschieden hätte und das Schicksal einen ganz anderen Lauf genommen hätte? Merediths Mutter lebt noch und ist Chefärztin am Seattle Grace Hospital. Hier hat sie die volle Kontrolle über ihre brave Tochter und die schüchterne Ärztin Bailey. Derek ist unglücklich mit der schwangeren Addison verheiratet und ein schlecht gelaunter Miesepeter. Lexie ist auf die schiefe Bahn geraten und hat eine Überdosis genommen. Ihr Leben liegt in Merediths Händen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Patrick Dempsey (Dr. Derek Shepherd) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) Eric Dane (Dr. Mark Sloan) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Jeannot Szwarc Drehbuch: Shonda Rhimes, William Harper Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 6