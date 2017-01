sixx 13:30 bis 14:00 Dokusoap Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta If Mama's not Happy ... USA 2010 2017-01-07 08:40 16:9 HDTV Merken Die Mutter mag es hip, Tochter Kari steht auf konservative Schnitte: Ob diese beiden Damen sich auf ein perfektes Hochzeitskleid einigen können? Geschmacklich liegen Nita und ihre Mutter auf einer Wellenlänge. Allerdings ist Mama eine Pfenningfuchserin, die nicht mehr als nötig für das Brautkleid ihrer Tochter ausgeben will ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Say Yes to the Dress: Atlanta