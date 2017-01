sixx 10:15 bis 11:05 Arztserie Emergency Room - Die Notaufnahme Ein Kinderspiel USA 2006 16:9 HDTV Merken Sarah hat Stress mit ihrer Mutter und ist genervt. Sie vertraut Gates an, dass sie auf einen Schulkameraden steht, der sie aber nicht beachtet. Gates gibt ihr den Tipp, ihn links liegen zu lassen - mit Erfolg: Prompt schreibt der Junge ihr eine SMS. Abby erlebt ihr blaues Wunder, zuerst in einer Mutter-Kind-Gruppe, später im Park. Dort trifft sie auf eine Gruppe Kindermädchen, die ihr interessante Dinge erzählen. Daraufhin verwirft Abby ihren Plan, eine Nanny einzustellen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Goran Visnjic (Dr. Luka Kovac) Maura Tierney (Dr. Abby Lockhart) Mekhi Phifer (Dr. Gregory Pratt) Parminder Nagra (Dr. Neela Rasgotra) Linda Cardellini (Samantha Taggart) Chloe Greenfield (Sarah) John Stamos (Dr. Tony Gates) Originaltitel: ER Regie: Tawnia McKiernan Drehbuch: Michael Crichton, R. Scott Gemmill Kamera: Arthur Albert Musik: James Newton Howard Altersempfehlung: ab 6