sixx 08:50 bis 09:20 Dokusoap Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta Virgin Brides Wear Sleeves USA 2010 16:9 HDTV Oma will ein Brautkleid mit Ärmeln, Braut Haley liebäugelt allerdings mit einem trägerlosen Modell. Das Problem: Oma zahlt einen Teil des Hochzeits-Outfits, also hat sie auch ein Wörtchen mitzureden. Erin gerät hingegen mit ihrer Mutter in Konflikt: Die ist der Meinung, eine 35-jährige Braut sollte nichts allzu Liebliches mehr tragen. Erin sieht das natürlich völlig anders ... Schauspieler: Monte Durham (Himself - Fashion Director) Originaltitel: Say Yes to the Dress: Atlanta