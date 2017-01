RTS Un 14:40 bis 16:20 Sonstiges Joséphine, ange gardien La comédie du bonheur F, B, CH 2001 Stereo Untertitel Merken Sandra est une femme qui a tout pour être heureuse. Aujourd'hui, elle épouse Yves dont elle est véritablement amoureuse. Et pourtant, en pleine cérémonie, elle dit non à son mariage et s'enfuit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mimie Mathy (Joséphine) Emma Colberti (Sandra) Thomas Jouannet (Yves) Pascale Roberts (Louise) Jean-Claude Bouillon (Adrien) Agnès Soral (Ariana) Sophie Bouilloux (Marie) Originaltitel: Joséphine, ange gardien Regie: Dominique Baron Drehbuch: Nicolas Cuche, Eric Taraud, Laurent Chouchan, Michel Lengliney, Philippe Niang Musik: Didier Vasseur