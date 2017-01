RTS Un 10:10 bis 11:50 Sonstiges Le gendarme à New York F, I 1965 Stereo Untertitel Merken La brigade de Saint-Tropez est désignée pour représenter la France au Congrès Internationnal de Gendarmerie à New-York. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Louis de Funès (Maréchal des logis-chef Ludovic Cruchot) Michel Galabru (Adjudant Jérôme Gerber) Christian Marin (Maréchal des Logis Albert Merlot) Guy Grosso (Maréchal des Logis Tricard) Michel Modo (Maréchal des Logis Berlicot) Alan Scott (Franck) Jean Lefebvre (Maréchal des Logis Lucien Fougasse) Originaltitel: Le gendarme à New York Regie: Jean Girault Drehbuch: Jean Girault, Jacques Vilfrid, Richard Balducci Musik: Raymond Lefevre, Paul Mauriat Altersempfehlung: ab 6