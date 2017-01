NDR 07:30 bis 09:00 Melodram Sehnsucht nach Sandin D 2002 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Hubertus von Saatlow lebt seit dem Unfalltod seiner Eltern in einer von tiefer Sympathie getragenen "Wohngemeinschaft" mit seinem Großvater "Hupa". Anders als der alte Graf hat der junge Adlige allerdings mit der abenteuerlichen 500-jährigen Geschichte seines Geschlechts abgeschlossen. Hubertus plant seine Verlobung mit der Modedesignerin Veronika und hofft auf eine Karriere in der Wirtschaft. Doch seine neue Aufgabe bei dem Konzern VMG Global wirft ihn aus dem Gleis. Der Firmenchef Walter Berentzen ist auf der Suche nach einer geeigneten Immobilie für ein Schulungszentrum und schickt Hubertus nach Mecklenburg-Vorpommern. Dort stolpert der Letzte derer von Saatlow buchstäblich in seine adlige Vergangenheit hinein. Das malerische, an einem See gelegene Schloss Sandin war der Familie nach Kriegsende enteignet worden - ein traumatisches Erlebnis für Hubertus' Großvater. Jetzt steht es zum Verkauf. Obwohl sie aus eigenen Mitteln nur die Hälfte des Preises aufbieten können, entschließen sich die Saatlows, Sandin wieder in ihren Besitz zu bringen. Kompliziert wird die Angelegenheit dadurch, dass Hubertus sich zunehmend zu seiner schönen, auf charmante Art schusseligen Kollegin Anne Berentzen hingezogen fühlt. Anne scheint, anders als die mondäne Veronika, Hubertus' Traum von einem Neubeginn in den geschichtsträchtigen Mauern zu teilen, und plant mit ihm ein modernes Erholungszentrum auf Sandin. Doch die junge Frau ist nicht die, die sie zu sein vorgibt. Und gerade als Hubertus glaubt, er habe mit seinen familiären Wurzeln auch die große Liebe gefunden, verliert er alles. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Kahrmann (Graf Hubertus von Saatlow) Alexandra Kamp (Anne Berentzen) Günther Schramm (Graf Hubertus Friedrich 'Hupa' von Saatlow) Christian von Richthofen (Graf Johann von Block) Rolf Illig (Friedrich Lüttjohann) Hans Teuscher (Walter Berentzen) Katja Woywood (Veronika Hitzfeld) Originaltitel: Sehnsucht nach Sandin Regie: Karin Hercher Drehbuch: Astrid Meyer-Gossler Kamera: Michael Faust Musik: Hans Günter Wagener

