Kabel1 Doku 21:00 bis 21:50 Reportage Experience - Die Reportage Fünf Sterne plus im Wüstensand - Das Emirates Palace Fünf Sterne plus im Wüstensand - Das Emirates Palace D 2013 16:9 HDTV Merken Wie zu Hause sollen sich die Gäste im "Emirates Palace" in Abu Dhabi nicht fühlen. Das Luxushotel der absoluten Extraklasse will mehr. Damit sich jeder Gast wie ein König in seinem Palast fühlt, betreiben die rund 2.000 Mitarbeiter einen schier unglaublichen Aufwand. Das hat seinen Preis: Umgerechnet rund 25.000 Euro kostet die teuerste Suite des Hauses - pro Nacht! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Experience - Die Reportage