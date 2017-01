Kabel1 Doku 16:25 bis 17:15 Dokumentation Expedition ins Unbekannte Amelia Earhart USA 2015 16:9 HDTV Merken Die US-amerikanische Flugpionierin Amelia Earhart nahm sich kurz vor ihrem 40. Geburtstag vor, als erster Mensch die Erde am Äquator zu umrunden. Ende der 30er-Jahre ein kühnes Vorhaben. Bei ihrem spektakulären Versuch verschwand die Earharts Maschine spurlos. Weder das Flugzeug, noch die Leichen von Earhart und ihrem Begleiter wurden je gefunden. Im Umkreis der Unglücksstelle, auf winzigen Inseln Papua Neuguineas und auf Fiji, will Josh Gates die Wahrheit herausfinden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Gates (Himself) Originaltitel: Expedition Unknown