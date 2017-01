Kabel1 Doku 13:15 bis 14:00 Dokumentation Anthony Bourdain - Kulinarische Abenteuer Vietnam USA 2014 16:9 HDTV Merken Anthony Bourdain erkundet Zentral-Vietnam und gönnt sich bei seiner Ankunft als erstes aromatischen Muschelreis bei einem Straßenimbiss. Inspiriert von dem Geschmackserlebnis durchstreift er am nächsten Tag einen Markt, um die berühmte Bún bò Hu?-Suppe zu finden: Eine Köstlichkeit, die aus Reisnudeln, Shrimp-Paste, Krabbenklößchen, Blutkuchen und zahlreichen Gewürzen hergestellt wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony Bourdain (Himself - Host) Moderation: Anthony Bourdain Originaltitel: Anthony Bourdain: Parts Unknown Regie: Ben Selkow