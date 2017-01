kabel eins 04:45 bis 05:30 Actionserie Jericho - Der Anschlag Der Deal USA 2007 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Jimmy versucht herauszufinden, was mit Sarah geschehen ist. Hawkins behauptet, sie sei zu Fuß nach New Orleans zu ihren Verwandten aufgebrochen. Doch Jimmy zweifelt an Hawkins Behauptung ... April bricht in der 16. Schwangerschaftswoche zusammen. Da sie die einzige Ärztin im Ort ist, holt Kenchy den betrunkenen Schönheitschirurgen zur Hilfe. Die beiden versuchen verzweifelt, das Baby zu retten ... Endlich trifft der neue Generator ein, doch der Strom reicht noch immer nicht ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Skeet Ulrich (Jake Green) Ashley Scott (Emily Sullivan) Lennie James (Robert "Rob" Hawkins) Pamela Reed (Gail Green) Gerald McRaney (Johnston Green) Darby Stanchfield (April Green) Bob Stephenson (Jimmy) Originaltitel: Jericho Regie: Kevin Dowling Drehbuch: Frank Military Kamera: Rick Bota Musik: David Lawrence Altersempfehlung: ab 16