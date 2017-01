kabel eins 20:15 bis 22:15 Show Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf! "Ratskeller", Hanau D 2016 2017-01-08 18:10 16:9 HDTV Merken Frank Rosin begibt sich ins hessische Hanau bei Frankfurt: Hier betreiben Nicole und Oliver Lotz den gutbürgerlichen Ratskeller. Sie hängen mit Leib und Seele daran, denn schon seit 1954 ist das Restaurant in Familienbesitz. Über mangelnde Gäste können sich Oliver und Nicole nicht beschweren, dennoch haben sie durch falsche Kalkulation einen erdrückenden Schuldenberg angehäuft. Frank Rosin braucht in dieser Woche viel Überzeugungskraft, um mit verstaubten Traditionen zu brechen. Frank Rosin begibt sich ins hessische Hanau bei Frankfurt: Hier betreiben Nicole und Oliver Lotz den gutbürgerlichen Ratskeller. Sie hängen mit Leib und Seele daran, denn schon seit 1954 ist das Restaurant in Familienbesitz und aus dem Ort kaum wegzudenken. Über mangelnde Gäste können sich Oliver und Nicole nicht beschweren, dennoch erwirtschaften sie keinen Cent! Es wird falsch kalkuliert, und ein riesiger Schuldenberg von 140.000 Euro nimmt den beiden die Luft zum Atmen. Für Veränderungen ist der unsichere Chef Oliver allerdings nur schwer zu gewinnen. Lieber hält er an falschen Traditionen fest und merkt dabei nicht, wie er den Ratskeller vor die Wand fährt! Frank Rosin braucht in dieser Woche viel Überzeugungskraft, um mit verstaubten Traditionen zu brechen. Eine enorme Aufgabe für den Sternekoch - immerhin steht die Existenz dreier Generationen auf dem Spiel! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Frank Rosin Originaltitel: Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!