kabel eins 16:00 bis 16:55 Krimiserie Castle Zeitreise in die Siebziger USA 2014 2017-01-04 10:20 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Hochzeitsvorbereitungen von Castle und Beckett drohen gerade zu eskalieren, als eine Leiche die Romantik stört: Das Skelett des 1978 getöteten Mafiabosses Vince Bianchi taucht in einem Betonfundament auf. Um die Ermittlungen voranzutreiben, müssen Castle und Beckett Bianchis frühere rechte Hand Harold verhören. Der ist jedoch seit dem Tod seines Chefs nicht mehr ganz bei Trost und denkt, er befinde sich immer noch im Jahr 1978. Das erfordert unkonventionelle Methoden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Seamus Dever (Kevin Ryan) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Javier Esposito) Tamala Jones (Lanie Parish) Originaltitel: Castle Regie: Kevin Hooks, John Terlesky Drehbuch: David Amann, Andrew W. Marlowe Kamera: James L. Carter Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 6