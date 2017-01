kabel eins 14:55 bis 15:50 Krimiserie The Mentalist Rote Glasperlen USA 2012 2017-01-04 09:25 16:9 Dolby Digital HDTV Wieder da Merken Als Patrick Jane kurz davor ist, den Serienmörder Red John endlich zu stellen, werden seine Pläne zunichte gemacht: Durch einen dilettantischen Einsatz des FBI, bei dem auch noch CBI-Direktor Wainwright versehentlich erschossen wird. Patricks einzige Hoffnung, Red John doch noch auf die Spur zu kommen, ist Lorelei Martins. Die Vertraute des Serienmörders befindet sich in den Händen des CBI - doch das FBI besteht darauf, Lorelei selbst in Gewahrsam zu nehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Michael Gaston (Gale Bertram) Emmanuelle Chriqui (Lorelei Martins) Originaltitel: The Mentalist Regie: Randall Zisk Drehbuch: Bruno Heller Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12