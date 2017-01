kabel eins 10:20 bis 11:15 Krimiserie Castle Der Zweck heiligt die Mittel USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Castle und Beckett stecken mitten in den Hochzeitsvorbereitungen, als ein Mord geschieht: Ein Börsenhändler liegt tot in seiner Wohnung. Pikant ist, dass er die Bundesanwaltschaft bei ihren Ermittlungen gegen ein Finanzunternehmen unterstützte. Besonders für Captain Gates wird die Aufklärung spannend, denn sie muss mit ihrer Schwester Elizabeth Weston kooperieren, die die Ermittlungen seitens der Bundesanwaltschaft leitet ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Seamus Dever (Kevin Ryan) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Javier Esposito) Penny Johnson (Captain Victoria Gates) Originaltitel: Castle Regie: Holly Dale Drehbuch: David Grae Kamera: James L. Carter, Bill Roe Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 6