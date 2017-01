kabel eins 08:35 bis 09:25 Krimiserie Navy CIS Das Geisterschiff USA 2007 16:9 HDTV Merken Auf einem geheimen Navy-Forschungsschiff wird eine Leiche gefunden. Durch ihre Ermittlungen stoßen Gibbs und seine Leute auf ein weiteres Schiff und auf einen gefährlichen Virus, der hoch ansteckend ist und das ganze NCIS-Team in Gefahr bringt. Jenny versucht in der Zwischenzeit alles, um Aufklärung zu bekommen, doch die Geheimhaltung stellt sie vor immer neue Hindernisse ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony" DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Lauren Holly (Jenny Shepard) Sean Murray (Timothy McGee) Cote De Pablo (Ziva David) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Terrence O'Hara Drehbuch: Dan E. Fesman Kamera: Jon L. Kunkel Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 6

