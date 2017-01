kabel eins 07:30 bis 08:35 Krimiserie Quincy Wissenschaft und Wallstreet USA 1982 2017-01-04 05:30 16:9 HDTV Merken Die Krebspatientin Cynthia Oliver verlässt das Krankenhaus und verstirbt kurz darauf auf der Straße. Quincy kann bei der Autopsie nichts Besonderes feststellen - außer, dass die Patientin mit einer revolutionären neuen Krebstherapie behandelt wurde. Der Fall scheint erledigt. Dann bekommt Quincy jedoch zwei Tote auf seinen Autopsietisch, die an einem seltsamen Killer-Virus gestorben sind. Die einzige Verbindung zwischen den beiden: Cynthia Oliver. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Quincy) John S. Ragin (Dr. Asten) Robert Ito (Sam) Garry Walberg (Monahan) Joseph Roman (Brill) Val Bisoglio (Danny) Eddie Garrett (Eddie) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Ray Danton Drehbuch: Erich Collier Kamera: Frank R. Hale Musik: Bob Alcivar Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Tennis

Tennis

Eurosport 04:00 bis 08:00

Seit 227 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 137 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 137 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 137 Min.