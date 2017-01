ZDF neo 00:45 bis 02:15 Krimi Mörderisches Wespennest D 2011 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken In der norddeutschen Kleinstadt Aschberg finden Polizeihauptmeister Gerhard Mühlfellner und seine junge Kollegin Anna Wippermann den Landwirt Herbert Schuch erhängt in seiner Scheune. Für sie und alle anderen Einwohner Aschbergs steht fest, dass es sich um Selbstmord handelt. Nur Becky, die Geliebte des Bauern, ist anderer Meinung. Sie engagiert den Ex-Polizisten Finn Zehender, um ihren Verdacht bestätigt zu bekommen. Zehender, nun als Privatdetektiv unterwegs, ermittelt mit nicht immer ganz legalen Mitteln und legt mit seinem messerscharfen Verstand einen Sumpf aus korrupter Bürokratie und nachbarschaftlicher Bösartigkeit in Aschberg offen und trocken. Ein Selbstmord scheint ausgeschlossen. Für einen Mord gibt es mehr Verdächtige, als Polizeihauptmeister Mühlfellner wahrhaben möchte. Finn Zehender behält trotz lebensgefährlicher Attacken auf ihn seinen Humor und überführt zusammen mit der Jurastudentin Agnes Sonntag, die sich als Staatsanwältin ausgibt, den Mörder und die Drahtzieher der korrupten Machenschaften im Dorf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hinnerk Schönemann (Finn Zehender) Thomas Thieme (Gerhard Mühlfellner) Uwe Bohm (Thomas Mühlfellner) Daniela Schulz (Anna Wippermann) Anna Schudt (Rebecca Ückermann) Rosa Enskat (Michaela Lehmann) Katja Danowski (Agnes Sonntag) Originaltitel: Mörderisches Wespennest Regie: Markus Imboden Drehbuch: Holger Karsten Schmidt Kamera: Peter von Haller Musik: Detlef Petersen Altersempfehlung: ab 12