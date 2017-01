ZDF neo 11:40 bis 12:25 Krimiserie Küstenwache Folge: 194 Bitterer Verdacht D 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein estnischer Kapitän wurde mitten in der Nacht überfallen - ein Schuss verletzte ihn tödlich. Erika Schütz, Spezialistin der Kriminaltechnik, rekonstruiert den Tathergang. Noch sind nicht alle Spuren ausgewertet, doch es konnte ein Knopf, der vermutlich vom Täter stammte, sichergestellt werden. Die Untersuchung des Knopfs ergibt, dass der darauf befindliche Fingerabdruck von Robert Schütz stammt - Erika Schütz' Sohn. Kriminalrat Gruber muss Frau Schütz sofort von den weiteren Ermittlungen ausschließen. Die Kriminaltechnikerin kann zum Aufenthaltsort ihres Sohnes keine Auskunft geben, schwört jedoch, dass Robert sicher kein Mörder sei. Die Küstenwache-Crew ist skeptisch, schließlich deuten immer mehr Spuren auf Robert Schütz als Täter hin. Und dieser ist kein unbeschriebenes Blatt, wie mehrere Einträge im Polizeiregister belegen. Inzwischen arbeitet er zwar bei einer Firma für Yachtüberführungen, doch ein erheblicher Schuldenberg könnte ihn erneut in kriminelle Kreise gedrängt haben. War Schütz als Drogenkurier für seinen früheren Freund Clausen unterwegs? Auch Norge, den das Schicksal von Erika Schütz besonders nahe geht, kann sich den Indizien nicht verschließen. Als er Erika Schütz auf dem estnischen Kutter erwischt, wie sie auf eigene Faust versucht, Spuren zu sichern, muss er leider Meldung machen. Zugleich ist seine Skepsis geweckt. Denn warum hat Robert Schütz sich nicht ins Ausland abgesetzt, wenn er tatsächlich der Mörder ist? Norge beginnt, sämtliche Indizien noch einmal zu überprüfen und gerät dabei selbst in höchste Gefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rüdiger Joswig (Holger Ehlers) Sabine Petzl (Saskia Berg) Annekathrin Bach (Leonie Stern) Elmar Gehlen (Wolfgang Unterbaur) Michael Kind (Hermann Gruber) Andreas Arnstedt (Kai Norge) Max Florian Hoppe (Benjamin "Ben" Asmus) Originaltitel: Küstenwache Regie: Raoul W. Heimrich Drehbuch: Aurel Bantzer, Andreas Hug Kamera: Andreas Heine Musik: Carsten Rocker, Anselm C. Kreuzer