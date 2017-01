Phoenix 04:30 bis 05:15 Dokumentation Der Südwesten von oben Unsere Berge D 2014 Live TV Merken Über die Hälfte der Landschaft im Südwesten formt sich aus Berg-Plateaus und Mittelgebirgen. Der Entdeckungsflug beginnt in der Eifel, wo Vulkanausbrüche gewaltige Krater auftürmten. Die Reise führt entlang der Weinhänge der Mosel ins Mittelrheintal. Saaraufwärts geht es in den Pfälzerwald und dann in den Schwarzwald, das höchste Mittelgebirge Deutschlands. Die Reise endet am Kaiserstuhl. Auch hier hat vulkanische Aktivität ein idyllisches Mittelgebirge geschaffen - den sonnigsten Flecken Deutschlands, ein Paradies für Winzer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Südwesten von oben