Universum der Ozeane mit Frank Schätzing D 2010

In der zweiten Episode trifft Frank Schätzing auf einige der großen Herrscher der Weltmeere, denen der Mensch erst seit kurzer Zeit den Rang als gefährlichstes Raubtier unter Wasser streitig macht. Nicht immer sind es die Größten und Bissigsten, die den Kampf ums Überleben gewinnen. Schon häufig in der Evolution erwiesen sich die vermeintlich Zarten und Schwachen als Sieger. Frank Schätzing taucht mit einem U-Boot durch ein Meer von Quallen, und zeigt, dass ein "normaler Ozean" vor 500 Jahren etwas ganz anderes war als heute.

Moderation: Frank Schätzing
Originaltitel: Universum der Ozeane mit Frank Schätzing
Altersempfehlung: ab 12