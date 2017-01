Phoenix 00:25 bis 00:45 Reportage Ontario Kanadas wilder Osten D 2010 Live TV Merken Die Geschichte dieser kanadischen Provinz ist vor allem die Geschichte der "First Nations", der Irokesen, Huronen, Cree und Ojibwe. Ihre Kultur damals und heute und der Konflikt zwischen First Nations und frühen (europäischen) Siedlern - das sind zentrale Themen unseres Films. Wir besuchen ein Pow Wow in Midland und erleben Tänze und Gesänge verschiedener Stämme. Wir streifen durch die Wälder des Algonquin Provincial Park und sehen die malerische Seenlandschaft aus der Vogelperspektive. Mit dem historischen Zug Polar Bear Express fahren wir an den Südrand der Hudson Bay, nach Moose Factory, und besuchen ein Dorf der Cree. In der rekonstruierten Siedlung und Mission Sainte Marie among the Hurons erfahren die Zuschauer mehr über den Zusammenprall der Kulturen im 17. Jahrhundert: Als französische Jesuiten versuchten, die Huronen und Irokesen zum einzig wahren Glauben zu bekehren. Auf Manitoulin Island schließlich treffen die Zuschauer einen Medizinmann der Ojibwe, der über das Verhältnis seines Volks zur Natur spricht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ontario